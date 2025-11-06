Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep'te 3 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Gaziantep'te 3 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

15:196/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Şahinbey ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.Ö., A.H. ve A.İ. şahıslar ile 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Şahinbey ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.Ö., A.H. ve A.İ. şahıslar ile 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucu, Şahinbey ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.Ö., A.H. ve A.İ. şahıslar ile 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü A.H. ve A.İ. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


#Gaziantep
#Göçmen
#Şahinbey
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru ücreti ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? TOKİ 2+1 3+1 başvuru ücretleri ne kadar?