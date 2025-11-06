Gaziantep'te 3 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucu, Şahinbey ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.Ö., A.H. ve A.İ. şahıslar ile 3 düzensiz göçmen yakalandı.