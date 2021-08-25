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ANKARA

Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi DHA
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 26 Ağustos Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.

  • Açıklamada, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'da 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" bilgisi yer aldı.

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