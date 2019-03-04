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ANTALYA

4 Mart hava durumu tahmini - Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Meteoroloji'den Türkiye'nin güneyi için sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin güney bölgeleri sağanak yağmurun etkisi altında olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'da yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 15°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 9°C

Parçalı az bulutlu

TRABZON 4°C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN 0°C, 4°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

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GAZİANTEP 4°C, 9°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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