Gündem Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı Mevsim normallerinin 12 dereceye kadar üzerine çıkacak
ANKARA

Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin 12 dereceye kadar üzerine çıkacak

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Edirne, Kırklareli ve Van çevreleri, Tekirdağ’ın iç kesimleri ile Hakkari’nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

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Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin 12 dereceye kadar üzerine çıkacak
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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Edirne, Kırklareli ve Van çevreleri, Tekirdağ’ın iç kesimleri ile Hakkari’nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde artmaya devam edecek, Kıyı Ege’de biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


  • Ankara: Parçalı bulutlu 33
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 29
  • İzmir: Az bulutlu 29
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
  • Antalya: Az bulutlu 33
  • Samsun: Parçalı bulutlu 26
  • Trabzon: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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