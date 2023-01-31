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Meteorolojiden 'Zirai don' uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla ve Antalya için zirai don uyarısında bulundu.

13:21 . 31/01/2023 Salı
IHA
Antalya'da don uyarısı

Antalya'da don uyarısı

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya ve Muğla illerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde 01.02.2023 akşam saatlerinden, 02.02.2023 sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde hafif kuvvette, yükseklerde orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık var çare baraj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık var çare baraj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gökdere Meydanı'nda Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, ''Maşallah, bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa, yeniden 2023'e şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum, size güveniyorum. Törenden sonra gençlerimizle görkemli bir buluşma gerçekleştireceğiz'' açıklamasında bulundu. 'Emniyetten rakamları alayım dedim. Verilen rakam şu 120 bini bugün aştık' diyen Erdoğan, ''Maşallah Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Malum Kuraklık var, soruyorlar çare ne? Çare bizim yaptığımız gibi baraj. Barajlar olmazsa bu kuraklıkla mücadele edemeyiz. 128 tesisin resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz'' ifadelerini kullandı.


#antalya
#zirai don
#uyarı
2 saat önce
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Meteorolojiden 'Zirai don' uyarısı
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