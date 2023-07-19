Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası: Üniversite soruşturma başlattı

Virgin Radio Türkiye isimli radyo kanalında bir programda sunucu ve konuklar arasında geçen cinsel içerikli diyalog 'pes' dedirtti. Sunuculuğunu Mesut Süre'nin yaptığı programda kadınların açık giyimine destek verildi. Öte yandan Süre'nin yengesiyle ilgili anlattığı bir anı üzerinden kadınların açık giyimi üzerinden 'şeriata' dil uzatılarak Allah'ın emri seviyesiz muhabbete alet edildi.