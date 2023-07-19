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Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası: Üniversite soruşturma başlattı

Uşak Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde sahneye çıkan bir kız öğrenci, merdivenlerden inerken beline sakladığı LGBT paçavrasını açarak provokasyon yaptı. Üniversite yönetimi öğrenci hakkında soruşturma başlattı.

00:21 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uşak Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde LGBT propagandası yapıldı.

Uşak Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde LGBT propagandası yapıldı.

Türk ve Müslüman aile yapısını hedef alıp, toplum ahlakını dinamitleyen LGBT sapkınlığı üniversitede hortladı.



Uşak Üniversitesi'nde bir öğrenci, mezuniyet töreninde sahneden inerken LGBT paçavrası açtı.

Öğrencinin sapkınlık propagandası yaptığı sırada yaşanan bir olay ise gelen tepkileri artırdı.

Üniversite yönetimi sapkınlığa karşı harekete geçti

Sapkınlık propagandası yapan öğrencinin LGBT paçavrasını açtığı sırada mezuniyet töreninin sunucusunun, "Ailelerimizden güçlü bir alkış rica ediyorum." dediği görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası ise Uşak Üniversitesi harekete geçti. Üniversite yönetiminin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan LGBT paçavrasını açarak sapkınlığın propagandasını yapan öğrencinin gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildiği de görüldü.


#Uşak Üniversitesi
#Mezuniyet Töreni
#LGBT
#Sapkınlık
1 saat önce
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