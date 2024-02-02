MHP Kütahya Muş ve Niğde'deki 55 adayını daha açıkladı

Yerel seçimlere yönelik geri sayım başlarken partiler de bir bir adaylarını açıklıyor. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bir il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayını daha açıkladı. Açıklanan listeye göre Yozgat adayı Ömer Açıkel olurken, Yozgat'ın ilçeleri Akdağmadeni'nde Nezih Yalçın, Sorgun'da Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli'de Müjdat Karaca, Yerköy'de Oğuzhan Oğuz, Isparta Senirkent'te ise Hüseyin Baykal belediye başkan adayı oldu.