MHP lideri Bahçeli: 15 Temmuz ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş mefkuresidir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz'da milletin yan yana durunca, omuz omuza verince ve bir liderin etrafında kenetlenince neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini bildirdi. Kabaktepe, "Gece karanlığıyla birlikte, toplumların yön tayini için baktığı yıldızlar görünmez olmuş, karanlık adeta geceyi yutmuştu. En umulmaz, en beklenmedik ve her şeyin bittiği sanılan bir anda, bir lider karanlığı yararcasına milletine seslenmiş, onları mücadeleye davet ederek geri çevrilemez denilen bu hain darbe girişimine karşı topyekun bir direniş başlatmıştı." ifadelerini kullandı.