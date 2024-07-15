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MHP lideri Bahçeli: 15 Temmuz ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş mefkuresidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, "15 Temmuz, milli kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir" dedi.

Pınar Görgü
09:22 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:26 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.


Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, millî kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir. 15 Temmuz şehitlerimize ve bilcümle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum.

'Karanlık senaryo hazırlığındakilere ikazen tavsiye'

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle Türkiye aleyhine karanlık senaryo hazırlığı içinde olanlara sadece felaket günlerinde Türk milletinin hangi fedakârlıkları göze alacağını idrak etmelerini ikazen tavsiye ediyorum"

#15 Temmuz
#Devlet Bahçeli
#MHP
1 saat önce
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