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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi. MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.

Haber Merkezi AA
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.

  • Yalçın, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bahçeli'nin sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat ettiğini aktaran Yalçın, "Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır. Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen durumdadır. İstirahat etmektedir. Bu duyuruyu hastane başhekimliği ilerleyen saatlerde paylaşacaktır. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır." açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalçın, Bahçeli'nin hastaneye geliş sebebine ilişkin soru üzerine, "Mide bulantısı herhangi bir sebepten olabilir. Tetkikler sonrasında hekimlerimiz ifade edeceklerdir." dedi.

Bahçeli'nin şuurunun kapalı olup olmadığı sorusuna ise Yalçın, "Hayır baştan beri hiçbir şeyi yok. Hastaneye intikalinden itibaren genel başkanımız kendisindedir. Herhangi bir problem yok." yanıtını verdi.

Yalçın, bir başka soru üzerine de Bahçeli'nin geceyi hastanede geçirip geçirmeyeceğine hekimlerin karar vereceğini vurgulayarak, "Şu an istirahat ediyor, tetkiklerin çoğu da yapıldı. Herhangi bir problem yok." dedi.

BAHÇELİ'NİN ÖZEL KALEMİ'NDEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker yaptığı açıklamada ''Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır'' dedi.

NACİ BOSTANCI'DAN BAHÇELİ'YE ZİYARET

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Bahçeli'yi hastanede ziyaret etti. Bostancı hastane çıkışında yaptığı kısa açıklamada “Bir şey yok. Sayın Bahçeli’nin sağlık durumu gayet iyi. Zaten gerekli açıklamayı arkadaşlar yaparlar” dedi.

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Taburcu edildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi
OYNAT 02:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.


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