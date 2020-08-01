Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çok yönlü mücadele
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den çok yönlü mücadele vurgusu

Çok yönlü mücadele

MHP lideri Bahçeli, “Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır” dedi. Bahçeli, Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki mezarını ziyaret ederek kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Bahçeli, Süper Lig’e yükselen Karagümrük’ü Twitter’dan da kutlayarak yaklaşık 1 ay sonra ilk tweetini attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır” dedi. Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki mezarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından, İslam aleminin ve büyük Türk milletinin Kurban Bayramı’nı kutlayan Bahçeli, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların bayramı buruk geçirdiğini söyledi.

SONUÇ ELDE EDİLDİ

Yunanistan’ın iddia ve eylemlerinin anımsatılıp, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin Yunanistan sınırındaki birlikleri ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine Bahçeli, şunları söyledi: “Uzun zamandan bu yana Türkiye, PKK ve daha sonra da FETÖ’ye karşı terörle mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele sonrasında silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz üstün başarılar sağlamıştır. 40 yıldır yürütülen terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmiştir.”

BAŞARIYI GÖRMEK MÜMKÜN

“Yakın komşu ülkelerde de bu sıcak iklim devam etmektedir. Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır. Türkiye’nin her ne kadar yalnız kalması için çaba gösterenler olsa da ülkemiz bu konuda da üstün gayretleriyle sonuç almaya artık ulaşmış bulunmaktadır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin iki yıllık uygulamaları yakından incelendiğinde bu başarıyı net olarak görmek mümkündür.”

30 gün sonra ilk paylaşım

MHP lideri Bahçeli, 1 Temmuz’da ara verdiği sosyal medya paylaşımlarına, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından tekrar başladı. Twitter hesabında, Süper Lig’e yükselen son takım olan Fatih Karagümrük’ü kutlayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “Zafer ayında zaferle Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” Bahçeli, paylaşımında, Fatih Karagümrük formasının olduğu bir fotoğrafa da yer verdi. Bahçeli, 1 Temmuz’da sosyal medya hesabından en son şu paylaşımda bulunmuştu: “Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım.”

Bahçeli: Anıtkabir ile Ayasofya hattında kutuplaşma yaratmak soysuzluktur
GÜNDEM
Bahçeli: Anıtkabir ile Ayasofya hattında kutuplaşma yaratmak soysuzluktur
Abone Ol Google News
Ayasofya ortak coşku oldu

Ayasofya ortak coşku oldu

​Hem bayram hem de cuma namazında doldu taştı.
Cudi ve Gabar artık huzur beldesi

Cudi ve Gabar artık huzur beldesi

​Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı.
Haklarımızdantaviz vermeyiz

Haklarımızdan
taviz vermeyiz

Yunanistan sınırının sıfır noktasından net mesaj.
F-16'lar Azerbaycan'da

F-16'lar Azerbaycan'da

​Jetlerimiz kardeş ülkeye böyle geldi.
Fransa<br>Afrika'da çöküyor

Fransa
Afrika'da çöküyor

​Afrika kıtasında siyasi nüfuzu hızla eriyor.
AB ekonomisi<br>yüzde 11 küçüldü

AB ekonomisi
yüzde 11 küçüldü

​Rakamlar tarihi daralmaya işaret ediyor.

Muhafızı uyuşturucu<br>kaçakçısı çıktı

Muhafızı uyuşturucu
kaçakçısı çıktı

​Asker hakkında hemen soruşturma başlatıldı.
Boris Johnson açıkladı

Boris Johnson açıkladı

​İngiltere'nin koronavirüs önlemlerini gevşetme kararı ertelendi.
Microsoft'tan TikTok hamlesi

Microsoft'tan TikTok hamlesi

​Satın almaya yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor.
Irak Başbakanı açıkladı

Irak Başbakanı açıkladı

​Ülkede erken seçime gidilecek.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Yeni tanı konan hasta sayısı artış eğiliminde.
Bayram tebrikleri

Bayram tebrikleri

Erdoğan, Müslüman liderlerle telefonda görüşerek bayramlaştı.
İlk günün<br> bilançosu açıklandı

İlk günün
bilançosu açıklandı

Acemi kasaplar hastanelere koştu.
Bakanlığa <br>haber verdi

Bakanlığa
haber verdi

​Kesilen büyükbaşın organlarından çıkanlar şoke etti.
Son 3 günde<br> 300 bin araç geldi

Son 3 günde
300 bin araç geldi

​Turistik ilçeye akın akın geliyorlar.
Önüne geleni kovaladı

Önüne geleni kovaladı

Ahırdan kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.