Çok yönlü mücadele

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır” dedi. Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki mezarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından, İslam aleminin ve büyük Türk milletinin Kurban Bayramı’nı kutlayan Bahçeli, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların bayramı buruk geçirdiğini söyledi.

SONUÇ ELDE EDİLDİ

Yunanistan’ın iddia ve eylemlerinin anımsatılıp, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin Yunanistan sınırındaki birlikleri ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine Bahçeli, şunları söyledi: “Uzun zamandan bu yana Türkiye, PKK ve daha sonra da FETÖ’ye karşı terörle mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele sonrasında silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz üstün başarılar sağlamıştır. 40 yıldır yürütülen terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmiştir.”

BAŞARIYI GÖRMEK MÜMKÜN

“Yakın komşu ülkelerde de bu sıcak iklim devam etmektedir. Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır. Türkiye’nin her ne kadar yalnız kalması için çaba gösterenler olsa da ülkemiz bu konuda da üstün gayretleriyle sonuç almaya artık ulaşmış bulunmaktadır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin iki yıllık uygulamaları yakından incelendiğinde bu başarıyı net olarak görmek mümkündür.”

30 gün sonra ilk paylaşım

Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. pic.twitter.com/20Ze8h0H3a REKLAM July 31, 2020

MHP lideri Bahçeli, 1 Temmuz’da ara verdiği sosyal medya paylaşımlarına, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından tekrar başladı. Twitter hesabında, Süper Lig’e yükselen son takım olan Fatih Karagümrük’ü kutlayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “Zafer ayında zaferle Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” Bahçeli, paylaşımında, Fatih Karagümrük formasının olduğu bir fotoğrafa da yer verdi. Bahçeli, 1 Temmuz’da sosyal medya hesabından en son şu paylaşımda bulunmuştu: “Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım.”