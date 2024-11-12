MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: Vatan tehdit altındayken oy kaygısı ile hareket etmeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, değerli basın mensupları bu haftaki toplantımızın başında hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza yürekten selamlarımı iletiyorum.





Dünyayı Türkçe okuyuşumuzun, Türkçe bakışımızın dayanağı merhum Ziya Gökalp'in düşünce temelinde oluşmuş ve olgunlaşmıştır. Atatürk'ün söylediği gibi Türk demek aynı zamanda Türkçe demektir.





Başta bölgemiz olmak üzere yerkürenin her köşesine hızla kayan tehdidi yaygınlaşan anlaşmazlığı tedbirli şekilde takip etmeliyiz. Baş döndüren kaotik gelişmelerin ilerleyişini lehimize çeviremeyiz. Tarihe mühür vurmalıyız ve bunun için de gerilmiş yay gibi pozisyon almalıyız. Nefret, şiddet ve ihanet ile hastalıklı güruhu önümüzden ve ömrümüzden cesaretle ayıklamalıyız. 6 Kasım 2024'te Kırgızistan'da toplanan Türk devletleri teşkilatları zirvesi heyecanlarımızı kamçıladı.





Türk dünyası vizyonunun tezahürü maksadı ile MHP'ye ne düşüyorsa yapmanın azmindeyiz. Ülküde birliğin Türk devrinde gerçekleşeceğine canı gönülden inanıyorum. Türk devletleri teşkilatı dünya çapında huzur refah ve barış markası olmaya, karanlıkta güneş gibi parlamaya sonuna kadar namzettir. 34 harfli alfabede uzlaşma sağlanmıştır ve bu gelişme tarihi bir adımdır. Aynı zamanda Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir. Türk dünyasına birlik ve beraberliğin cemresi düşmüştür.





KKTC'nin Bişkek zirvesinde onur konuğu olmasının kısa zamanda resmi üyelikle taçlanması dileğimdir. Teşkilattaki devlet başkanlarına takdirlerimi sunuyorum.





"Yolumuz Türk devridir"

Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Dönenlere, devşirilenlere, demlenenlere, satanlara, saklananlara, kaçanlara, kaypaklara, korkaklara aldırmadan bizim yolumuz Türk devridir.





Fırat'ın kenarında bir kuzuyu canavar kapsa dert bizim derdimizdir. Dünyanın neresinde bir Müslüman ıstırap çekse gece başımızı koyduğumuz yastığın taş kesilmesi mukadderdir.





Tarihi baştan aşağı yeniden yazmak elimizdedir. Bu fırsat kaçmamalıdır. Biz Türk milliyetçisi olarak doğduk, öyle yaşadık öyle de öleceğiz. Hayatımızın özü ve özeti bu şekildedir.





"ABD ile temiz sayfa açılmalıdır"

Biden'ın Erdoğan'ı devirme planı buz olmuştur.





Dünya çapında sıcak çatışmalar çıta yükseltiyor. İnsanlık dehşet sarmalına hapsedildi. Mazlum milyonlar can çekişmekte. İsrail kanlı saldırılarını bölgenin tamamına aşama aşama genişletme hevesindedir. İsrail'in durdurulması ateşkes rejiminin temini, iki devletli çözüm sükunet gereğidir. Barışa geçilmesi yalnızca savaşan tarafların değil başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelerin çıkarınadır.





Dünya adeta bir ateş hattında, namlu ucundadır. Küresel statüko sarsılmaktadır. Avrupa'da artan siyasi belirsizlikler, ABD'deki seçimlerle gün yüzüne çıkan kaygılı bekleyişler dikkat çekicidir.





ABD'de yapılan seçim, bu seçimde görevi devralacak Trump'ın ne yapacağı elbette günlerdir tartışmaların ağırlık merkezinde. Türkiye'de bazı çevrelerin fil ile eşek arasına sıkışması Trump'ın seçilmesi ile karalar bağlaması akıl ve mantıkla izah edilemeyecek garabettir. Bu utanç duyulacak köksüzlüktür. Biden işbirlikçileri ile dayanışma halinde sayın cumhurbaşkanını devirme planları tuzla buz oldu. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır düşüp de kalkamayan Biden ve Kamala'dır.





Trump'ın ilk döneminden farklı profil sergilemesi iki ülkenin de hayrınadır. Siyaset denkleminde ikili veya çoklu diyaloglarda köklü dostluk ve düşmanlıktan bahsetmek kabul edilemez. Asıl doğru milli çıkarlarımızdır.





Türkiye Yüzyılı huzurun dönemi olacaktır. Terörün bitmesi gereği muhakkak bir hakikattir. Bölücü örgüt için son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için emniyetli bir yer kalmamıştır. Kolonlarını kesmek milli beka meselesidir. Hıyaneti gerçekleştirmeye, demokrasi ve milli irade kavramlarını silah gibi kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. İhanet varsa demokrasi yoktur. MHP, siyasetindeki tutarlılığından kopmadan, milli birlik ve kardeşlikten yanadır.





"Oy kaygısıyla hareket etmeyiz"

Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak açığımız yok. Gelecek seçimleri değil gelecek nesillerin hesabındayız. Akan gözyaşlarının geleceğimizi perdelemesine izin vermemeyiz. günü kurtarmanın değil geleceği kurgulamanın istikametindeyiz. Ülkücü olmanın, ülkücü yaşamanın, ülkücü olarak ölmenin sırrını tarif ediyoruz.





Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş. Vatan tehdit altındayken, milli birlik duvarlarımız sallanıyorken başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir. Böyle terörün bitmesi milli ülküdür. Mili birlik hukukunu Türkiye'nin düşmeyecek kudret mevzisi haline getirmek nişanemizdir. Kronik sorunları çözmek için er meydanına çıkacak Cumhur İttifakı'ndan başkası yoktur. Değil elimizi gövdemizi yatırmaya kararlarıyız. Bunun üzerinden siyaset yapan zillet simalarına Türk milleti en etkili cevabı verecektir. Enternasyonel marşı söyleyen maskaraların kararlılığımızı kundaklamasına müsaade etmeyeceğiz.





Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasından sonra CHP ile DEM'in nasıl da tek yumurta ikizine dönüştüğü görülmüştür. Şeyh Sait ve Seyid Rıza güzellemesi kimin nerede durduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şeyh Sait ve Seyid Rıza dönemin hainlerindir, devlet düşmanlarının hak ettiği gibi de cezalandırılmışlardır.



