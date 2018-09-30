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POLİTİKA

MHP’den adaylara seçim taktikleri

MHP kampında, belediye başkan adaylarına dikkat çeken taktikler geldi. Adaylara yönelik hazırlanan el kitabında da “Pazar günleri kravat takmayın. Koyu renk takım elbise giymeyin. Traşsız halkın önüne çıkmayın” gibi imaj taktikleri verildi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
MHP’nin Kızılcahamam kampı Bahçeli’nin açılış konuşmasıyla başladı.
MHP’nin Kızılcahamam kampı Bahçeli’nin açılış konuşmasıyla başladı.

MHP’nin iki gün sürecek olan kampı dün Kızılcahamam’da başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan kampta, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti ile ittifak görüşmelerini yürüten Sadir Durmaz “yerelde ittifak” ile ilgili, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız “af teklifi” ile ilgili, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan da “Türkiye ekonomisi” sunumu yaptı. Kampta, adaylara yönelik dağıtılan “2019 Yerel Seçimleri Aday El Kitapçığı”nda “imaj taktikleri” şöyle sıralandı:

* FARKLILIK YARATIN: Kamuoyu araştırmaları yaptırın. Seçmenin negatif düşüncelerini değiştirmek için yapılması gerekenlerin belirleyin.

* İNSANLARI ŞAŞIRTIN: Özel günleri belirleyin ve o günlerde yapacağınız faaliyetleri hazırlayın. Genel siyasetten mümkün oldukça uzak durun. Vaat ve projelerinizi görsellerle destekleyin. Ekibinize mutlaka MHP rozeti taktırın.

* EL YAZILI KUTLAMA NOTLARI: Sadece cenazelere gitmekle kalmayın. Doğum ve evlilikleri de kutlayın. Kendi el yazınızla küçük kutlama notları gönderin. Adaylık döneminde cep telefonunuzu siz açın. Toplantıdaysanız mesaja alın. Daha sonra bizzat arayın.Pazar günü ailenizle katılabileceğiniz toplantılar tertip edin. İyi bir eş olduğunuzu görsünler. Kimseyi bekletmeyin.

* HAVA ATIYOR DEDİRTMEYİN: Ne çok kötü bir arabayla fakirlik edebiyatı yapılmalı, ne de çok pahalı bir arabayla “hava atıyor görüntüsü” verilmelidir. * GÜLÜMSEYİN: Gülümseyin, insanlarla iletişim kurmanın en ucuz, en içten yoludur. Tokalaşırken gözlerine bakın.

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* DİĞER LİDERLERİ ELEŞTİRMEYİN: Ezan okunuyorsa, konuşmanıza bir süre ara verin. Futbol konuşmayın, dini konularda espri yapmayın. Diğer parti liderlerini eleştirmeyin.

* ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN: İktidarı eleştirirken hakaret etmeyin. “Yerel politikalarda” yerin, ölçüyü kaçırmayın. Tutamayacağınız vaatler vermeyin.

* VİTAMİN TAKVİYESİ ALIN: Koyu renk elbise giymeyin. Traşsız çıkmayın. Pazar günleri kravat takmayın. Basını ağır eleştirmekten kaçının. Gerektiğinde vitamin takviyesini alın.

* YALNIZ ODADA HAYAL KURUN: Her gün 30 dakika yalnız bir odada hayal kurun. İkramlarda ada, yasemin gibi bitki çaylarını tercih edin. Sigara kullanıyorsanız, kapalı alanlarda içmeyin. Seçmene sigara bağımlısı olduğunuzu göstermeyin.

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