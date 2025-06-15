MHRS’de yüzde 80'lik rahatlama

13 Mayıs 2024’te yürürlüğe giren uygulama kapsamında, hastaların randevularını bir gün öncesine kadar saat 20.00’ye dek onaylaması gerekiyor. Onaylanmayan randevular otomatik olarak iptal ediliyor ve bu saatler, öncelik sırasına göre başka hastalara açılıyor. 65 yaş üstü bireyler ve kanser hastaları ise sistemden muaf tutuluyor. Sağlık Bakanlığı, bu uygulamayla randevu israfının önüne geçildiğini ve sağlık hizmetlerine erişimin ciddi şekilde kolaylaştığını belirtiyor.