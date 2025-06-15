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MHRS’de yüzde 80'lik rahatlama

MHRS’de yüzde 80'lik rahatlama

Merve Safa Akıntürk
04:0015/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
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Arşiv.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla hayata geçirilen Onaylı Randevu Sistemi, hastaların randevu alma sürecini önemli ölçüde kolaylaştırdı.

Sistemin uygulanmasıyla birlikte, randevu bulmakta zorlanan hasta oranında yüzde 80’lik bir düşüş sağlandı.

GEÇTİĞİMİZ YIL UYGULAMAYA ALINDI

13 Mayıs 2024’te yürürlüğe giren uygulama kapsamında, hastaların randevularını bir gün öncesine kadar saat 20.00’ye dek onaylaması gerekiyor. Onaylanmayan randevular otomatik olarak iptal ediliyor ve bu saatler, öncelik sırasına göre başka hastalara açılıyor. 65 yaş üstü bireyler ve kanser hastaları ise sistemden muaf tutuluyor. Sağlık Bakanlığı, bu uygulamayla randevu israfının önüne geçildiğini ve sağlık hizmetlerine erişimin ciddi şekilde kolaylaştığını belirtiyor.

AİLE HEKİMLERİ YÜKÜ HAFİFLETTİ

Ayrıca aile hekimlerinin yetki alanı genişletilerek, rapor ve reçete gibi işlemlerin büyük kısmı birinci basamakta çözüme kavuşturuldu. Bakanlık, bu sayede uzman hekimlere yönelen yükün azaldığını vurguladı.



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