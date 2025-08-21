Mide bulandıran görüntü: Şanlıurfa’da kurtlanmış iki ton pirinç ele geçirildi

Denetimlerde paketlerde ve açıkta satılan yaklaşık 2 ton pirinçlerde kurtlanma olduğu, bozulmuş sucuklar, tarihi geçmiş süt ürünleri, çikolatalar, peynir, tavuk ve et bulyonlar ile çeşitli şekerleme ve meşrubatlara rastlandı.