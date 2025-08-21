Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Mide bulandıran görüntü: Şanlıurfa’da kurtlanmış iki ton pirinç ele geçirildi

Mide bulandıran görüntü: Şanlıurfa’da kurtlanmış iki ton pirinç ele geçirildi

19:3421/08/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Şanlıurfa’da kurtlanmış iki ton pirinç ele geçirildi.
Şanlıurfa’da kurtlanmış iki ton pirinç ele geçirildi.

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, zincir marketlerde yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç ile son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi.

Kent merkezinde zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışı ile ilgili zincir marketlerde denetim yaptı.
Denetimlerde paketlerde ve açıkta satılan yaklaşık 2 ton pirinçlerde kurtlanma olduğu, bozulmuş sucuklar, tarihi geçmiş süt ürünleri, çikolatalar, peynir, tavuk ve et bulyonlar ile çeşitli şekerleme ve meşrubatlara rastlandı.

Ele geçirilen bozuk ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, sağlıksız gıda sattığı belirlenen işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.





#Şanlıurfa
#Bozuk
#Pirinç
#Sucuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2025: İstanbul'da hangi okullara işçi alınacak? İŞKUR E-Şube İstanbul TYP işçi alımı başvuru ekranı