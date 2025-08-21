İzmir'de mide bulandıran olay: Tuvalette kokoreç hazırladılar

İzmir'den gelen mide bulandıran görüntülerde iki kişinin tuvalette kokoreç hazırladığı görüldü.
İzmir’de hijyen skandalı kameralara yansıdı. Umumi tuvalette kokoreç hazırlayan iki kişinin görüntüleri tepki topladı.
İzmir’de vatandaşların sağlığını tehdit eden skandal bir olay yaşandı.
Umumi bir tuvalette kokoreç hazırlayan iki kişi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.
TUVALETTE KOKOREÇ HAZIRLADILAR
TUVALETTE KOKOREÇ HAZIRLADILAR
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hijyen kurallarından tamamen uzak olan tuvalette kokoreç hazırlanmasını gözler önüne serdi.
Görüntüler, özellikle sokak lezzetlerine ilgi duyan vatandaşlar arasında infiale yol açtı.
Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden ve çeşitli platformlardan yetkililere çağrıda bulunarak, bu skandal duruma müdahale edilmesini istedi.
#İzmir
#Kokoreç
#Tuvalet