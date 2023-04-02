Millet Partisi'nden YSK'nın 'isim' kararına tepki

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar
Altılı Masa'yı oluşturan partilerin genel başkanlarından, Millet İttifakı ismini kullanmamalarını istediklerini belirten Nacar, ittifakın bu konuda bir değişiklik yapmaması üzerine geçen yıl Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduklarını hatırlattı.
Nacar, Anayasa Mahkemesinden, "Milleti İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin, öncelikle ittifak protokolünü YSK'ye sunması gerektiği" cevabını aldıklarını aktararak, bunun üzerine protokolün sunulmasının ardından YSK'ye başvurduklarını anlattı.
Başvurularının YSK tarafından reddedildiğini kaydeden Cuma Nacar, şöyle konuştu: