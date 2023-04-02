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Millet Partisi'nden YSK'nın 'isim' kararına tepki

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, parti isimlerinin Altılı Masa tarafından ittifak ismi olarak kullanmasına ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptıkları itirazın reddedilmesine tepki gösterdi.

12:55 . 2/04/2023 Pazar
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Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar

Millet Partisi Genel Başkanı
Cuma Nacar,
YSK önünde yaptığı açıklamada, Altılı Masa'nın Millet İttifakı ismini kullanmasının hak ve hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Altılı Masa'yı oluşturan partilerin genel başkanlarından, Millet İttifakı ismini kullanmamalarını istediklerini belirten Nacar, ittifakın bu konuda bir değişiklik yapmaması üzerine geçen yıl Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduklarını hatırlattı.

Nacar, Anayasa Mahkemesinden, "Milleti İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin, öncelikle ittifak protokolünü YSK'ye sunması gerektiği" cevabını aldıklarını aktararak, bunun üzerine protokolün sunulmasının ardından YSK'ye başvurduklarını anlattı.

Başvurularının YSK tarafından reddedildiğini kaydeden Cuma Nacar, şöyle konuştu:

"Gerekçeli ret kararını az önce okudum. Bu kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu hatta YSK'nın kendi kararlarına dahi aykırı olduğunu gördük. Çünkü muhalefet şerhi yazan iki çok değerli yüksek hakim üye, 'Bir partinin isminin başka bir parti tarafından kullanılması nasıl hukuka aykırı ise ittifak ismi olarak kullanılması da hukuka aykırıdır.' diyor. Türk milletinin huzurunda, o iki yüksek hakimin, tebrik ve takdirle önlerinde saygıyla eğiliyorum. Ancak bu YSK'nın politize olduğunun göstergesidir. Millet Partisi iktidarında gazi Meclisin, aziz milletimizin hür iradesiyle YSK kararları kesin olmaktan çıkarılacak ve Anayasa yargısının denetimine tabi tutulacaktır."


#Cuma Nacar
#Millet Partisi
#YSK
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