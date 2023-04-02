Millet Partisi'nden YSK'nın 'isim' kararına tepki

"Gerekçeli ret kararını az önce okudum. Bu kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu hatta YSK'nın kendi kararlarına dahi aykırı olduğunu gördük. Çünkü muhalefet şerhi yazan iki çok değerli yüksek hakim üye, 'Bir partinin isminin başka bir parti tarafından kullanılması nasıl hukuka aykırı ise ittifak ismi olarak kullanılması da hukuka aykırıdır.' diyor. Türk milletinin huzurunda, o iki yüksek hakimin, tebrik ve takdirle önlerinde saygıyla eğiliyorum. Ancak bu YSK'nın politize olduğunun göstergesidir. Millet Partisi iktidarında gazi Meclisin, aziz milletimizin hür iradesiyle YSK kararları kesin olmaktan çıkarılacak ve Anayasa yargısının denetimine tabi tutulacaktır."