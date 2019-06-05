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İSTANBUL

Milletten tam destek

Irak, Suriye, Ege, Batı Trakya ve Doğu Akdeniz’den yönelen tehditlere karşı hükümete vatandaştan güçlü destek geldi. AREDA ARAŞTIRMA'nın anketi, Türk halkının TSK’nın Pençe Operasyonu ile Fırat’ın doğusuna yönelik harekata tam destek verdiğini ortaya koydu. Vatandaşlar, Türkiye’nin S-400 konusunda ABD’ye karşı tavizsiz duruşunu da sahiplendi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
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Irak, Suriye, Ege, Batı Trakya ve Doğu Akdeniz’den yönelen tehditlere karşı hükümete vatandaştan güçlü bir destek geldi. Yapılan bir anket Türkiye’nin ‘beka meselesini’ anlayan milletin Pençe Harekâtı, Fırat’ın doğusunun PKK’dan temizlenmesi ve Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması konularında ABD’ye karşı tavizsiz duruşu desteklediğini gözler önüne serdi.

PENÇE’YE TAM DESTEK

  • Kamuoyu yoklaması AREDA ARAŞTIRMA tarafından 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapıldı. ‘Profil bazlı dijital panel araştırma’ (CAWI) yöntemiyle yapılan ankete 9 bin 317 kişi katıldı. Sınır ötesindeki terör hedeflerini imha etmek için 27 Mayıs’ta başlatılan ‘Pençe’ operasyonuna desteğini ifade eden vatandaşlar, harekâtı ‘yerinde bir adım’ olarak gördü. Katılımcılara “TSK’nın PKK terör örgütüne yönelik Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe Harekâtı’nı desteliyor musunuz? sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 81,5’i ‘evet’, yüzde 18,5’i ise ‘hayır’ dedi.


FIRAT’IN DOĞUSU DA VAR

Vatandaş, Türkiye’nin önemli beka sorunlarından birisi haline dönüşen Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasına karşı da tavizsiz duruş istedi. Katılımcılara yöneltilen “Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamak amacıyla, Suriye’de PKK/PYD terör örgütlerine yönelik TSK tarafından Pençe harekâtına benzer bir sınır ötesi operasyon sizce başlatılmalı mı?” sorusuna ezici bir çoğunlukla ‘evet’ cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 77’si sınır ötesi operasyonun yapılmasını istedi, yüzde 23’ü ise karşı çıktı.

S-400 MUTLAKA ALINMALI

Anketin en can alıcı sorusu ABD’nin şantaj ve tehditlerle engellemeye çalıştığı S-400 hava savunma sistemi ile ilgili oldu. Katılanlara “Sizce Türkiye ABD ile arasındaki gerilime neden olan S-400 savunma sistemini almalı mıdır?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 62,8’i “Evet, Türkiye ABD ile gerilim/kriz/yaptırıma da sebep olsa savunma sistemi almalıdır” cevabını verdi. “Hayır, Türkiye ABD ile gerilimi tırmandırmamalı ve savunma sistemi alınmamalıdır” diyenlerin oranı ise yüzde 15,3’te kaldı. Katılımcıların yüzde 21,9’u ise ‘konuyla ilgili fikri olmadığını’ beyan etti.

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