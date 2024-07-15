Milli bayramımız

FETÖ darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü, TBMM tarafından 25 Ekim 2016’da resmi tatil kabul edildi. AK Parti ve MHP’nin ortak önergesiyle Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi. Teklifle “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak tatil ilan edilmesi öngörülen 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak tatil ilan edildi.





ŞEHİTLERİN RUHUNA DUALAR EDİLDİ

15 temmuz hain darbe girişiminde saldırganlara karşı Türk halkının göstermiş olduğu dillere destan mücadelenin ardından 15 temmuz Türk halkı için resmi bir gün ilan edildi. Diğer resmi günlerimiz gibi ehemmiyeti çok büyük olan 15 Temmuz’da halkımızın bu günü yeniden yad etmesi için birçok etkinlikler düzenlendi. İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle düzenlenen Edirnekapı Şehitlik ziyaretiyle birçok şehidimizin kabri ziyaret edildi. Kur’ân-ı Kerim tilavetleri yapılıp şehitlerimizin ruhuna dualar edildi.





HER AYIN 15’İNDE AYASOFYA’DA HATİM DUASI

Her ayın 15’inde 253 şehidimiz için hatimler indirilip şehitlerimizin kabirlerine yakın camilerde okunan hatimlerin duaları yapılıyor. İstanbul

İl Müftülüğü ve Ensar Vakfı katkılarıyla bu ay okunan hatimlerin duası Ayasofya-i kebir camisinde yapıldı.

Şehit ailelerinin, gazilerin ve yakınlarının katıldığı programda 15 Temmuz’un şuuru ve bilinci yeniden anıldı.





“HAFIZA 15 TEMMUZ” ZİYARET EDİLMELİ