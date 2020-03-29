Gündem Milli boksör Güler koronavirüsü bir haftada nakavt etti
İSTANBUL

Milli boksör Güler koronavirüsü bir haftada nakavt etti

Koronavirüsü yenmeyi başaranlardan biri de milli boksör Serhat Güler. 24 yaşındaki Güler, turnuva için gittiği İngiltere’de yakalandığı virüsü bir haftada yendi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Milli boksör Serhat Güler, 10 gün hastanede kaldıktan sonra yeniden Kovid-19 testi yaptırdı. İngiltere’den döndüğünde ‘pozitif’ çıkan test, gördüğü tedavinin ardından ‘negatif’e dönüştü.
Milli boksör Serhat Güler, 10 gün hastanede kaldıktan sonra yeniden Kovid-19 testi yaptırdı. İngiltere’den döndüğünde ‘pozitif’ çıkan test, gördüğü tedavinin ardından ‘negatif’e dönüştü.

Kovid-19 salgını bütün dünyayı etkisi altına aldı ama virüsü yenmeyi başaranlar hiç de az değil. Türkiye’de onlardan biri de milli boksörümüz Serhat Güler. 24 yaşındaki Güler, turnuva için gittiği İngiltere’den yurda döndüğü zaman ‘koronalı’ olduğunu öğrendi. 17 Mart’ta yakalandığı virüsü bir haftada yenmeyi başaran milli boksör, tedavi sürecini ve yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Olimpiyat başlamadan 10 gün önce İngiltere’ye kampa gittiklerini söyleyen Güler, şunları söyledi: “2 Mart’ta 10 günlük bir kamp geçirdik. İngiltere’de virüse karşı hiçbir şekilde önlem alınmamıştı. Temizlik tedbiri yoktu. İnsanlar AVM’lere gidiyor ve rahat bir şekilde yaşantısını sürüyordu. Kampın ardından kota mücadelesi başladı. İlk müsabakalar yapıldı. Koronavirüs nedeniyle organizasyon iptal edildi. Sonrasında 17 Mart’ta Türkiye’ye dönüş yaptık.”

AİLEME HİÇ YAKLAŞMADIM

  • “Türkiye’ye dönüşümüzde bize kağıt imzalattılar. Ateşimiz filan ölçülmedi, öylece eve döndük. Ailemi taş çatlasa yılda iki üç kez görüyordum. Evde annem, babam ve kardeşim beni karşıladılar ama uzak durmalarını söyledim. Hiçbir şekilde onlarla yan yana gelmedim. Annem şeker hastası, insülin kullanıyordu. Korona olmuşsam ona da bulaşır diye korktum. Valizimi açıp duşa girdim. Dışarıda işlerim olduğu için çıktım. Akşam halsizlik hissetmeye başladım. Herhalde hava değişiminden diye düşünüp iğne vurulmaya doktora gittim.”

ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM

“Doktor nereden geldiğimi sorup birkaç işlem yaptı. İşlemin ardından test pozitif çıktı. Korona olduğumu öğrendim. Ailem çok korktu. Beni tek kişilik bir odada karantinaya aldılar. 5 gün boyunca elimde telefonla odada kaldım. En ağır hastaların kaldığı kattı. Her gece onların sesleriyle uyuyordum. Bir süre sonra telefondan sıkılıp ‘Ölecek miyim acaba’ diye düşünmeye başladım. Test pozitif çıkmasına rağmen bende hiçbir belirti yoktu. Aradan günler geçti, hiçbir şekilde problem yok. Sadece ilaç veriyorlar. Ne bir baş ağrısı ne de nefes darlığı yaşamadım. 6. gün beni diğer hastaların olduğu kata aldılar. Koronayı ağır bir şekilde geçiren 65 yaşlarında bir kişinin odasındaydım. Adamda her türlü korona belirtisi var, bende ise hiçbiri yoktu. Ateşi yükseliyor, 2-3 adım attığında nefes darlığı yaşıyor ve başı ağrıyordu.”

DOKTOR ‘BÜNYEN SAĞLAM’ DEDİ

“Hemşire ve doktorlar yanımıza korkarak geliyordu. Sağlık çalışanlarının işleri çok zor. İlacı olmayan bir virüsle baş etmeye çalışıyorlar. 10 güne yakın hastanede kaldım. Akciğer filmimi çektiler, hiçbir sorun çıkmadı. Doktora bende neden hiçbir sorun çıkmadığını sorduğumda ‘bünyesi kuvvetli kişilerin benim gibi kolay atlattığını’ söyledi. Artık evimdeyim. Hâlâ oradaki yaşlı insanların feryatları kulağımda. Şu anda hiçbir problemim yok. Gençlere de yaşlılara da hep söylüyorum. Hastalığı kolay atlamamın sebebi düzenli spor yapıp sağlıklı beslenmem. Sigara da kullanmıyorum.”

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