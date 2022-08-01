​Milli Eğitim’e yerli üretim desteği

Okul öncesinden liseye tüm kademelerdeki okulların müfredat programlarına uygun olan ders araçlarının tasarım, üretim ve dağıtımını yapan Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM), 1961’de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Merkez 61 yıldır, Türkiye'nin dört bir yanındaki okulların materyal ihtiyacını karşılıyor. Merkez, aynı zamanda tüm bu üretimler için gerekli Ar-Ge faaliyetlerini de yürütüyor.

ÇOCUKLARA MOTİVASYON

Merkez, bünyesinde bulunan 21 farklı atölyede kendi personeli ile yerli üretim yapıyor. 1.800’den fazla ürün ile öğretim sürecini eğlenceli hale getiren merkez, çocukların motivasyonunu artırarak, soyut kavramları somutlaştırıyor. Üretilen materyaller çocukları öğretim içeriğine ilişkin araştırma, inceleme, gözlem yapma ve dinleme gibi etkinliklere yönlendiriyor. Ayrıca farklı araç ve gereçler, birbirinden farklı özellikte olan çocukların, özgün düşünmelerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkararak problem çözme becerilerini geliştiriyor.

İHTİYAÇ KARŞILANIYOR

DAYM, çalışmalarını her geçen yıl artırarak devam ettiriyor. Merkez; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul/kurumların donatım, ders araç ve gereci ihtiyaçlarını karşılarken, MEB’in ilgili diğer birimlerinin de taleplerine cevap veriyor.

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İŞ BAŞINDA EĞİTİM

Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullar başta olmak üzere, Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü’ne bağlı okulların da desteğini alan merkez, bu okullarda hizmet alan öğrencilerin iş başında üreterek öğrenme süreçlerini de geliştirmeyi amaçlıyor. Merkez ,ürettikleri ile de piyasaya öncülük ediyor.

Faaliyet alanı genişletiliyor

Merkez ayrıca, örgün ve yaygın eğitim öğrencileri için diploma, işyeri açma belgesi, karne gibi belgelerin ve görme engelli öğrenciler için Braille baskı ders kitapları gibi basılı materyallerin de üretim ve dağıtımını gerçekleştiriyor. Son yıllarda e-Sınav Salonları, Özel Çocuklara Özel Materyaller, Tasarım Beceri Atölyeleri gibi birçok projeye üretim desteğinin yanı sıra Türkiye genelinde meslek liselerine de katkıda bulunarak faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor.