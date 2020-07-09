Milli Kick Boks'çudan örnek davranış: Sevgilisinden dayak yiyen kadın yanına sığındı, canı pahasına korudu

Olay 30 Haziran günü saat 20.30 sıralarında Bağcılar’da meydana geldi. İddiaya göre sevgilisi olduğu belirtilen adamdan kaçarak Özbekistan’a gitmek isteyen genç kadın, adam peşine takılınca yaşadığı korkuyla valizleriyle birlikte gördüğü ilk yere sığındı. Kapının önünde hiçbir şeyden habersiz çay içen Kick Boks Milli Takım Başantrenörü Cemal Daşdan ise büyük bir korku ile koşarak gelen kadının salonuna girdiğini gördü. O anlarda içeride olan antrenörün 2017 Kick Boks Avrupa Kupası şampiyonu ve 2018 Kick Boks Dünya Kupası 3’ncüsü olan kızı Gizem Daşdan, genç kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Yere yatırarak uzaklaştırdı

Bir süre sonra ise genç kadının kendisinden kaçtığı Özbek uyruklu kişi koşarak salon önüne geldi. Sonrasında salona hızla girerek kadının olduğu odaya yönelen Özbek adamı antrenör Daşdan durdurmaya çalıştı. Adamın kadına vurmaya çalıştığı o anlarda arbede yaşandı. Genç kadın çığlık çığlığa kalırken antrenör, adamı yere yatırarak kadından uzaklaştırdı.

İçeride olan kızının ise polisi çağırmasını istedi. Daşdan, adamı etkisiz hale getirince korkudan ağlayan kadın, masanın arkasına geçti. İddiaya göre kadının pasaportunu alarak ülkesine gitmesini engellemek isteyen adam, pasaportun olduğunu düşündüğü çantayı alarak kaçtı.

Kick Boks Milli Takım Başantrenörü Cemal Daşdan

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Daşdan, saldırganın geri gelme ihtimaline karşı ruhsatlı tüfeğini salonunun girişine koyarak genç kadın ve kızının başında bekledi. Ekipler gelene kadar baba ve kızı genç kadını rahatlatmaya çalışırken su verdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Daşdan’ın kadına şiddete karşı gösterdiği duyarlılık ise büyük takdir topladı.

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“Her gün dövüyor beni, resmi nikah yok”

Yaşadıklarını salona gelen polis ekiplerine anlatan genç kadın, “Polis gelsin yoruldum bundan, çok korktum. Girdim kocam evde yok, hızlı hızlı çantalarımı aldım gitmek istedim. Ben buradan çıktım, kocam geliyor, ondan korkuyorum. Her gün dövüyor beni, resmi nikah yok. O da ben de Özbekistanlıyız, pasaportum var. Memlekete gitmek istiyorum gitmeyeceksin diyor. Orada benim çocuklarım var” diye konuştu.

“Gözlerinde bir korku sezdim”

Kadınla göz göze geldiğinde yaşadığı o korkuyu hissettiğini ifade eden Kick Boks Milli Takım Başantrenörü Cemal Daşdan, “

” diye konuştu.

“Pasaportuma el koymaya çalıştı"

O anları içerideki kızıyla birlikte yaşadıklarını belirten Daşdan, “Biz haberlerde görüyoruz hiç müdahale etmeden yanından geçip gidenleri çok üzülüyoruz. Sporcu olsa ona göre biz de gardımızı alırdık, öyle olsa tüm tekniğimi kullanmak zorunda kalırdım. Ufak 1-2 hareketle onu etkisiz hale getirmeye çalıştım. Kızım kendisi de Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsüdür, çok rahattı. Polisi aramasını istedim o da aradı. Ben ona ‘kızım arabadan tüfeğimi getir’ dedim. Ruhsatlı tüfeğimi çünkü bu tür insanlar gidip kalabalık gelebiliyorlar. Sonuçta bu bir kadın, kızım ve ben buradayım. Polis arkadaşlarımız gelene kadar o kadını burada savunmasız bırakamazdım, bekledim. Ben eşin mi kardeşin mi ağabeyin mi diye sordum, resmiyette hiçbir şeyim değil ben artık bu ülkeden gitmek istiyorum dedi. Bu beni göndermiyor pasaportuma el koymaya çalıştı dedi. Yarım yamalak Türkçe ile anlattı. Benim gitmemem için bana uyuşturucu veriyor dedi. Muhtemelen çantada kadının pasaportunun olduğunu düşünüyor, gitmemesi için bir engel koymak istemiştir. Ayakkabısını giymeye çalıştı, çantayı kapıp kaçtı, polisler gelince kadını güvenli bir şekilde teslim ettik” dedi.