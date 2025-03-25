Mimar Sinan’ın eserine saldırı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmaları bahane ederek sokağa Vandallar, camilere ve cemaate saldırmaya başladı. Vandalların hedefinde Tarihi Şehzadebaşı Camii vardı. Camideki tarihi mezarlıkları tahrip eden göstericiler, avluya içki kutuları attı. Caminin duvarında içki içtikleri de görülen göstericiler, cemaati de hedef aldı.





CEZA ALACAKLAR

Camiyi adeta ablukaya alan vandallara vatandaşlar da tepki gösterdi. Olayların ardından İstanbul Valisi Davut Gül, Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Camide güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyleyen Gül, “Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir” dedi.





CAMİMİZ ABLUKADA

Cami görevlileri ise yaşananları şöyle anlattı: “Burada yaklaşık 100 vatandaşımız itikâfta, günlerdir bu marjinal gruplar tarafından taciz ediliyoruz. Bu provokatörler camiye ayakkabılarıyla giriyor, itikâf yapan vatandaşlarımıza saldırıyor. Vatandaşımıza abdest sırasındayken saldırdılar. Hem Allah’ın evine geliyorlar hem de avluda Allah’a küfrediyorlar. Avluda, tarihi mezarlıklarda içki içip şişelerini yerlere fırlattılar. Camiyi adeta çepeçevre abluka altına almaya çalıştılar.”





KAPILARI KIRDILAR

“Tuvaletleri mahvettiler. Avluda hem kadınlar hem de erkekler ihtiyaçlarını giderdiler. Kullanılmayan kapıları zorla açarak kırdılar. Tarihi yapıların üzerine çıkıp sloganlar attılar mezar taşlarını söküp polise attılar. Cami cemaati için gönderilen iftariyeliklerin camiye girişini engelleyip kolilerde olan sahur sandviçlerini çaldılar. Mukabele okuyan hafızlarımızı camiye sokmayıp tehdit ediyorlar.”





Camiye saldırı kabul edilemez

Şehzadebaşı Camii ve çevresinde yapılan tahribata sert tepkiler geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, saldırıların İstanbul'un tarihi mirasına ve ortak değerlerine saygısızlık olduğunu kaydetti. Özdemir, "Tarihi mezar taşları zarar görmüş, kutsal mekanımızın avlusunda kabul edilemez görüntüler ortaya çıkmıştır. Anayasal haklar bahane edilerek, kutsal mekanlarımızın tahrip edilmesi, değerlerimize açık bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilâtı da Şehzadebaşı Camii avlusunda bir basın açıklaması yaparak saldırıları ‘edepsizlik’ olarak niteledi ve 300 kişiyle camide nöbet tutulacağını açıkladı.



