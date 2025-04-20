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Miniklerin yüzü camide gülüyor

Miniklerin yüzü camide gülüyor

Saliha Engin
04:0020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi İncirli Köyü Camii İmamı Mustafa Demir, köydeki camide etkinlikler ve sinema günleri düzenleyerek depremzede çocukların camide dini bilgiler öğrenirken keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca yetişkinleri de unutmayan Demir, köylü halkı için de çeşitli etkinlikler düzenliyor.


MARKET KURDU

3 yıldır İncirli Köyü Camii’nde imamlık yapan Demir’in, göreve başlamasının birinci yılında 6 Şubat’taki depremde cami yıkıldı. Sonrasında caminin yeniden yapıldığını söyleyen Demir, “Zamanla köydeki çocukların ve gençlerin camiye gelmediğini fark ettik. Onları camiye toplamak için sohbetler ve geziler düzenledik. Ancak bunların yeterli olmadığını görünce çocuklara daha cazip gelecek şeyler düşünerek çocuk marketi kurduk. Namaza gelen ücretsiz bir şekilde marketten istediğini aldı. Sonrasında çocuklar gofret için değil de gerçekten manevi olarak Allah için gelmeye de başladılar” dedi.


GENÇLERE ULAŞTIK

Zamanla cami içerisindeki faaliyetlerin arttığını anlatan Demir, "Madde kullanmaya meyilli olan gençlere ulaşmayı başardık. Olumlu geri dönüşler almak bize manevi olarak bize huzur verirken bir imam olarak ise vicdanımı rahatlatıyor ve gururu veriyor. Ayrıca gençlere sahip çıkmak, gençlerin işte dertlerini çözmek bize köy bazında bir ağırlık veriyor” diye konuştu.


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