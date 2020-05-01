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Gündem Miras yüzünden babasına kızıp, ATMleri parçalayan kadın suç makinesi çıktı
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Miras yüzünden babasına kızıp, ATM'leri parçalayan kadın suç makinesi çıktı

Bursa'da, babasıyla yaşadığı miras tartışmasının ardından eline aldığı keserle ATM'lere saldıran Nurcan T.'nin (41) poliste 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Nurcan T. ifadesinde, “Babam annemden kalan mirası bana vermediği için cinnet geçirdim” dedi.

Haber Merkezi İHA
Cinnet getiren suç makinesi ATM'leri kullanılamaz hale getirdi.
Cinnet getiren suç makinesi ATM'leri kullanılamaz hale getirdi.

Olay, geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurcan Taş, annesinden kalan mirası babasının kendisine vermediğini hatırlayarak sinir krizi geçiren kadın evinde bulunan çekici alarak evden çıktı. Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM’lerin yanına gelen kadın yanında getirdiği çekiçle ATM’lere saldırdı. Öfkeden gözü bir şey görmeyen kadın çekiç ile ATM’lerin ekranlarına saldırarak tuzla buz etti.

Cinnet geçirdi, polis bile müdahale edemedi

Öfkeli kadını gören kadını gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri gelene kadar cinnet getiren kadına kimse müdahale edemedi. Olay yerine gelen ekipler kadına müdahale etmekte zorlanınca olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Nurcan Taş’a sakinleştirici iğne vurdu. İğneden sonra sakinleşen kadın kontrol altına alınarak ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"Babam paramı vermiyor"

Sonrasında emniyete götürülen Nurcan Taş ifadesinde, "Annem öldükten sonra bana da babama da miras kaldı. Ancak babam benim paramı bana vermedi. Daha önce çok kez paramı istedim. Hepsinde de olumsuz cevap verdi. Babamla yine bu konuda tartıştık. Sinirlerime hakim olamayarak evden aldığım keserle ATM’lere gittim. Çok sinirliydim, önüme gelen tüm ATM’lere zarar verdiğimi kabul ediyorum" dediği öğrenildi.

  • Nurcan Taş hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem başlatıldı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Nurcan Taş’ın emniyet müdürlüğünde 11 suç kaydının da bulunduğu bildirildi.
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