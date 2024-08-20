MİT Irak'ta avladı: PKK'lı terörist Zilan Azak etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi.
Terörist Azak'ın, bir süredir örgütün dronlu saldırılarında ve Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde yer aldığı öğrenildi.
MİT adım adım takip etti
MİT, sahadan intikal eden bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan Azak’a yönelik operasyon kararı aldı.
Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer alan terörist, MİT’in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak
Sema Cuya Çevlik kod Zilan AZAK, 2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katıldı. Irak/Gare’de silahlı eğitim aldı.
Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan Azak, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi.
Azak, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi.