MİT Irak'ta avladı: TSK'ya eylem hazırlığı yapan terörist etkisiz hale getirildi

PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez'in TSK üssüne eylem planı MİT'e takıldı.
Irak'ta nokta operasyon
Irak/ Hakurk’ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
TSK'ya saldırı planını MİT engelledi
Terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sömez, PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerden TSK’ya yönelik eylem talimatı aldı.
MİT’in saha ajanlarından edindiği istihbarata göre, Serdar Sönmez TSK’nın Hakurk’taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti. PKK/KCK’lı terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.
Edinilen istihbarat sonucu, MİT Serdar Sönmez’i adın adım izlenmeye başladı. MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla terörist SÖNMEZ’in harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı.