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MİT Irak'ta avladı: TSK'ya eylem hazırlığı yapan terörist etkisiz hale getirildi

Irak/ Hakurk'ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
10:19 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:36 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
MİT, Irak'ın kuzeyindeki TSK üssüne saldırı hazırlığındaki PKK'lı keskin nişancıyı etkisiz hale getirdi.
MİT, Irak'ın kuzeyindeki TSK üssüne saldırı hazırlığındaki PKK'lı keskin nişancıyı etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez'in TSK üssüne eylem planı MİT'e takıldı.


Irak'ta nokta operasyon

Irak/ Hakurk’ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.


TSK'ya saldırı planını MİT engelledi

Terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sömez, PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerden TSK’ya yönelik eylem talimatı aldı.


MİT’in saha ajanlarından edindiği istihbarata göre, Serdar Sönmez TSK’nın Hakurk’taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti. PKK/KCK’lı terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.


Edinilen istihbarat sonucu, MİT Serdar Sönmez’i adın adım izlenmeye başladı. MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla terörist SÖNMEZ’in harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı.




#MİT
#Irak
#PKK
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