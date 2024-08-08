MİT Irak'ta avladı: TSK'ya eylem hazırlığı yapan terörist etkisiz hale getirildi

MİT, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en kapsamlı esir takası operasyonuna imza attı. Dünyanın hayranlıkla izlediği ve her adımı MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Rus sanatçı, verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı. MİT personeline övgüler dizdi. Skochilenko, "Türkler dizilerdeki karakterler gibiydi. Siyah takım elbiseli, çok havalı ve parfüm kokuyorlardı" dedi.