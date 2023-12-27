MİT Suriye’de 50 hedef vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 12 şehidin kanını yerde bırakmadı. PKK’nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye’deki tesislerinde ürettiği tespit edildi. Terör örgütünün askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin, Kamışlı, Amude ve Ayn Al Arab (Kobani) bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı. Hazırlıklar tamamlanıp operasyon için düğmeye basıldı. 50’ye yakın terör hedefi vuruldu, Suriye’de örgüte ait tüm altyapı tesisleri ile sözde sorumlu düzeydeki örgüt mensuplarının da içinde bulunduğu sözde karargahlar yok edildi. MİT’in Suriye ve Irak’taki operasyonlarının süreceği öğrenildi.