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MİT Suriye’de 50 hedef vurdu

MİT, 12 askerimizin şehit olduğu Irak’taki saldırının ardından Suriye’de terör örgütüne ait 50 hedefi vurdu. Kamışlı, Amude ve Ayn el-Arab’da (Kobani) vurulan hedefler arasında PKK’ya silah, mühimmat, patlayıcı ve kıyafet üreten tesisler de bulunuyor.

04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:35 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 12 şehidin kanını yerde bırakmadı. PKK’nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye’deki tesislerinde ürettiği tespit edildi. Terör örgütünün askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin, Kamışlı, Amude ve Ayn Al Arab (Kobani) bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı. Hazırlıklar tamamlanıp operasyon için düğmeye basıldı. 50’ye yakın terör hedefi vuruldu, Suriye’de örgüte ait tüm altyapı tesisleri ile sözde sorumlu düzeydeki örgüt mensuplarının da içinde bulunduğu sözde karargahlar yok edildi. MİT’in Suriye ve Irak’taki operasyonlarının süreceği öğrenildi.


Türkiye şehitlerine ağlarken şehit yakınına "it" diyen Bülent Gürsoy'un İşbir Yatak ile ilişkisi kesildi
Türkiye şehitlerine ağlarken şehit yakınına "it" diyen Bülent Gürsoy'un İşbir Yatak ile ilişkisi kesildi

Şehit yakınına hakaret etmeyi alışkanlık edindiler! İşbir Sentetik Dokuma Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gürsoy, şehidin cenaze töreninde CHP'nin çelengini kaldıran bir şehit yakını hakkında "it" ifadesini kullanmış, Gürsoy'un hadsiz sözleri büyük tepki çekmişti. Mayıs ayında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenaze töreninde yaşanmış olayı yeni bir olay gibi sosyal medya hesabından paylaşan ve şehit yakını için 'it' diyen Gürsoy hakkında İşbir Sentetik Dokuma'dan açıklama gecikmedi. Firma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bülent Gürsoy'un İşbir Yatak ile ilişkisinin kesildiği konunun aynı tarihte KAP'a bildirildiğini duyurdu.


#Şehit
#MİT
#Suriye
#Operasyon
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