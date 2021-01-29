Gündem MİT ve Emniyetten ortak operasyon 66 gözaltı kararı var
ANKARA

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 66 gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış veya ihraç edilmiş 66 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.

Haber Merkezi İHA
Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 66 gözaltı kararı.
Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 66 gözaltı kararı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 ‘mahrem imam’ olan toplam 66 şüphelinin Ankara merkezli 25 ilde 29.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

Devletin gizli kalması gereken bilgileri açıkladıkları tespit edilen kişiler gözaltına alındı
GÜNDEM
Devletin gizli kalması gereken bilgileri açıkladıkları tespit edilen kişiler gözaltına alındı

FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına gözaltı kararı
GÜNDEM
FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına gözaltı kararı

Milyonlarca lira vermişler: FETÖ'nün finansörleri yakalandı
GÜNDEM
Milyonlarca lira vermişler: FETÖ'nün finansörleri yakalandı

Abone Ol Google News
İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 38,29'a yükseldi.
Çinli üreticiden temassız şarj

Çinli üreticiden temassız şarj

​Xiaomi tamamen kablosuz şarj teknolojisini duyurdu.
Taksim Camiinde sona doğru: Dış cephe tamam

​İkinci elde rekor düşüş: Fiyatlar da geriliyor.

​Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Ersin Şimşek'in tuhaf bağlantıları çıktı.
30 kilo<br>altınla kaçmıştı

30 kilo
altınla kaçmıştı

​Müşterilerin altınlarıyla kaçan kuyumcunun savunması pes dedirtti.
Diyarbakır'da vahşet

Diyarbakır'da vahşet

​Baba evine sığınan eşini öldürdü, oğlu, baldızı ve yeğenini yaraladı.
3.5 milyon doz<br>aşı daha Türkiye'de

3.5 milyon doz
aşı daha Türkiye'de

​Çin'den koronavirüs aşısı sevkiyatı sürüyor.
Balıkesir'de<br>feci kaza

Balıkesir'de
feci kaza

İşçi servisinin karıştığı kazada 3 kişi öldü.
Bakan'dan<br>sürpriz ziyaret

Bakan'dan
sürpriz ziyaret

​Dünyaca ünlü aktör Jason Statham ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.