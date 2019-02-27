MİT’e 2018’de ihbar yağdı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) internet sitesi üzerinden geçen yıl FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ ile ilgili gelen ve işleme alınan 6 bin ihbar operasyona dönüştürüldü. Teşkilatın “www.mit.gov.tr” internet adresi, 2018’de bir milyonun üzerinde ziyaretçi tarafından tıklandı. Siteyi ziyaret edenler, MİT’e ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuruda bulundu.

6 BİN FETÖ İHBARI

Başvurular ciddiyetle incelemeye alındı, terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK’ya yönelik ihbar ve bilgilerden gerekli görülenlerle ilgili özel çalışmalar gerçekleştirildi. Bu doğrultuda ihbarlardan 6 bini işleme alınarak ilgili güvenlik birimleriyle paylaşıldı ve operasyona dönüştürüldü.

Bu sayede, FETÖ/PDY içindeki kripto bazı isimler tespit edilerek haklarında adli süreç başlatılırken PKK ve DEAŞ’ın yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmalarına ağır darbeler indirildi. Kuruma gelen ihbar sayısında bir önceki yıla göre azalmanın olması dikkati çekti. Başarılı operasyonlarla örgütlerin zayıflamasının ihbar sayısının azalmasına neden olduğu belirtildi.

Beni MİT’e alır mısınız?

Teşkilatın web sitesini ziyaret edenlerin sayısı 2018’de 1 milyonu aşarken, sitenin en çok ziyaret edilen bölümlerinden biri de Mart 2018’de erişime açılan “MİT e-müze” oldu. Kuruma, “Kamuya alımda güvenlik tahkikatı sonucum nasıl çıktı?”, “MİT’in çalışma koşulları nasıl?”, “Beni MİT’e alır mısınız?”, “Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?” gibi soruların da yer aldığı 3 bin 262 bilgi edinme başvurusu yapıldı.

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