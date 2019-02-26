MİT ihbar sayısını ilk kez açıkladı - MİT beni dinliyor mu - MİT işe alım şartları MİT'e ihbar yağdı: Sayıyı ilk kez açıkladılar MİT'in internet sitesi üzerinden 2018'de FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ ile ilgili gelen ve işleme alınan 6 bin ihbar operasyona dönüştürüldü Teşkilatın web sitesini ziyaret edenlerin sayısı 2018'de 1 milyonu aşarken, sitenin en çok ziyaret edilen bölümlerinden biri de Mart 2018'de erişime açılan "MİT e-müze" oldu. Kuruma, "Kamuya alımda güvenlik tahkikatı sonucum nasıl çıktı?", "MiT'in çalışma koşulları nasıl?", "Beni MİT'e alır mısınız?", "Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?" gibi soruların da yer aldığı 3 bin 262 bilgi edinme başvurusu yapıldı.

Haber Merkezi 26 Şubat 2019, 09:50 Son Güncelleme: 26 Şubat 2019, 09:55 AA