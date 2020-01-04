MiT’ten nokta atış

Terör örgütü YPG/ PKK’nın sözde istihbarat sorumlusu “Koçer” kod adlı Metin Arslan (52), Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019 Kasım ayının ilk haftasında Sincar Hanesor’da düzenlenen nokta operasyonla öldürülen teröristin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Terörist Metin Arslan’ın ayrıca 10 milyon TL ödülle kırmızı listede arandığı bildirildi.

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

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KARAÇOK’TA YARALANMIŞTI

Örgüte 1994’te katılan Arslan’ın, 2004-2007 döneminde Duran Kalkan’a bağlı faaliyet gösterdiği, 2007’de Irak’ın kuzeyindeki Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye’ye yönelik birçok eylem emri verdiği belirtildi. Arslan’ın 2012’de YPG Dış İstihbarat Sorumlusu, 2015’te YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki Karaçok dağındaki karargahının sözde komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye’nin Karaçok’a 2017’de düzenlediği hava harekatında yaralandığı öğrenildi.

Listeye 134 çizik

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. 2019 boyunca yurt içinde bin 694 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Çataklı, bu teröristlerden 13’ünün kırmızı, 8’inin mavi, 2’sinin yeşil, 19’unun turuncu, 92’sinin de gri listede yer aldığını kaydetti. Etkisiz hale getirilen bin 694 teröristten 483’ünün ölü, 695’inin sağ, 5’inin yaralı ele geçirildiği, 511’inin ise teslim olduğu öğrenildi. Bakan yardımcısı Çataklı ayrıca 11 Kasım 2019’dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist sayısının da 150 olduğunu açıkladı.



