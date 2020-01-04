Gündem MiTten nokta atış
POLİTİKA

MiT’ten nokta atış

Kırmızı listede aranan PKK’lı Metin Arslan, MİT’in Sincar’daki operasyonunda öldürüldü. Terör örgütünün “istihbarat sorumlusu” olan Arslan, PKK elebaşı Öcalan’ın da dayısının oğlu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bebek katilinin kuzeni Mehmetçik tarafından öldürüldü.
Bebek katilinin kuzeni Mehmetçik tarafından öldürüldü.

Terör örgütü YPG/ PKK’nın sözde istihbarat sorumlusu “Koçer” kod adlı Metin Arslan (52), Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019 Kasım ayının ilk haftasında Sincar Hanesor’da düzenlenen nokta operasyonla öldürülen teröristin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Terörist Metin Arslan’ın ayrıca 10 milyon TL ödülle kırmızı listede arandığı bildirildi.

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
OYNAT 00:39
Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.

KARAÇOK’TA YARALANMIŞTI

Örgüte 1994’te katılan Arslan’ın, 2004-2007 döneminde Duran Kalkan’a bağlı faaliyet gösterdiği, 2007’de Irak’ın kuzeyindeki Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye’ye yönelik birçok eylem emri verdiği belirtildi. Arslan’ın 2012’de YPG Dış İstihbarat Sorumlusu, 2015’te YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki Karaçok dağındaki karargahının sözde komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye’nin Karaçok’a 2017’de düzenlediği hava harekatında yaralandığı öğrenildi.

Listeye 134 çizik

  • İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. 2019 boyunca yurt içinde bin 694 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Çataklı, bu teröristlerden 13’ünün kırmızı, 8’inin mavi, 2’sinin yeşil, 19’unun turuncu, 92’sinin de gri listede yer aldığını kaydetti. Etkisiz hale getirilen bin 694 teröristten 483’ünün ölü, 695’inin sağ, 5’inin yaralı ele geçirildiği, 511’inin ise teslim olduğu öğrenildi. Bakan yardımcısı Çataklı ayrıca 11 Kasım 2019’dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist sayısının da 150 olduğunu açıkladı.

Kara harekatından ilk görüntüler
OYNAT 00:48
Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.


Irakta yeni hava saldırısı

Irak'ta yeni hava saldırısı

Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya yapılan saldırıda 6 kişi öldü.
Savaş ilan etse bu kadar olur

Savaş ilan etse bu kadar olur

​ABD İran'ın en önemli komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü.
İntikam daim olsun

İntikam daim olsun

​Mehmetçik, terörist başı Öcalan'ın kuzenini öldürdü.
Vatan<br>sana canım feda

Vatan
sana canım feda

Sarıkamış Şehitleri anısına binlerce kişi yürüdü.
Osmanlı hediyesi

Osmanlı hediyesi

Vladimir Putin, TürkAkımı açılışı için 8 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.
Libya<br>Mehmetçiği bekliyor

Libya
Mehmetçiği bekliyor

​TSK'dan bir heyet intikalin ayrıntılarını tespit için bölgeye gidecek.
O spiker<br>öldürüldü mü?

O spiker
öldürüldü mü?

​Hafter'i eleştiren spiker, Dubai'deki evinde ölü bulundu.
Öldürme emri Trump'tan

Öldürme emri Trump'tan

​İran, yönetimine çağrıda bulundu.
Kaçışa 5 tutuklama

Kaçışa 5 tutuklama

Ghosn'un kaçışına karışan iki uçağa tedbir kondu.
Gerilim tırmanıyor

Gerilim tırmanıyor

​ABD 3 bin 500 asker daha gönderdi.
Ölümü savaşın <br>kapısını araladı

Ölümü savaşın
kapısını araladı

​İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
İki transferi <br>birden açıkladılar

İki transferi
birden açıkladılar

G.Saray'da merakla beklenen değişim başladı.
İran'dan <br>intikam açıklaması

İran'dan
intikam açıklaması

​Kasım Süleymani'yi öldüren ABD tehdit edildi.
Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

Macron'un talebi üzerine görüşme gerçekleşti.
Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi

Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi

Bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.
Endişe duyuyoruz

Endişe duyuyoruz

​Türkiye'den ABD-İran gerilimi ile ilgili ilk açıklama.
Yağışlı hava geliyor

Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji açıkladı: Türkiye yeni yağış dalgasının etkisine girecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.