Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel hayatını kaybetti

MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel hayatını kaybetti

23:3828/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Gürel'in vefatını MKE yaptığı açıklama ile duyurdu.
Gürel'in vefatını MKE yaptığı açıklama ile duyurdu.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel, geçen haftalarda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), şirketin Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini bildirdi.

MKE'den yapılan açıklamada, Gürel'in, geçen haftalarda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, MKE ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun. Ülkemize ve savunma sanayisine sunmuş olduğu eşsiz katkılar sonsuza kadar yaşayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Gürel'in cenazesinin yarın Giresun'un Bulancak ilçesindeki Merkez Eski Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından Samugüney Köyü'ndeki aile mezarlığına defnedileceği kaydedildi.


#Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ
#MKE
#Silah Fabrikası
#Mustafa Gürel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?