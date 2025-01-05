Mobil AKİM köy köy geziyor

İlk etapta belirlenen 10 şehirde Togg araçlarıyla gerçekleştirilen saha çalışmalarında kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla yüz yüze iletişim kuruldu. Proje kapsamında sahadan alınan ilk geri bildirimler asgari ücret artışı, emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve yerel yönetim sorunları üzerine yoğunlaştı. Ziyaretlerde vatandaşlar, ekonomik sorunların Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çözüleceğine inandıklarını dile getirdi. Ayrıca, muhalefetin yeterli bir performans sergilemediği de sıkça vurgulandı. Görüşmelerde vatandaşlar AK Parti teşkilatlarını daha fazla sahada görmek istediklerini de dile getirdiler.