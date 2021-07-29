Mobil aşı ekipleri faaliyetlerine devam ediyor: Kahvehanelerde aşı çalışması

Aşı olmayan hiç kimse kalmayacak hedefiyle çalışmaların devam ettiğini belirten Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ’
’Mobil aşı ekiplerimiz (Covid-19) aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köylerimizde, tarlada çalışan vatandaşlarımıza hatta kahvehanelerde oturan vatandaşlarımıza aşı çalışması yapılıyor. Salgının hızını kesmenin aşı olmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Çalışmalarımız mobil ekiplerimiz tarafından en son kişi aşı olana kadar aralıksız devam edecek. Emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum’’ dedi.
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Sağlık Bakanlığı’nın, 10-16 Temmuz haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında 900 bin nüfuslu Eskişehir, vaka sayısı 100 bin kişide 66,83 oranla yer aldı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aşılama çalışmalarına hız verilmesi için hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra alışveriş merkezi, tren garı, otogarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara mobil aşılama stantları kurdu.
Sağlık İl Müdürlüğü ek hizmet binası önündeki stantta aşı olmayan isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.
Randevusuz olarak gelenlerin Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden aşı hakkı olup olmadığı kontrol edilirken, kurulan paravanlarda da aşıları yapılıyor.
Mobil stantta üçüncü doz aşı olan İbrahim Aydoğan (63), herkesi aşı olmaya davet ederek, “Üçüncü aşımızı olduk. İki doz Sinovac sonra Biontech aşımızı olduk. Gayet güzel. Rahatız, mutluyuz, sağlığımız yerinde” dedi.
Zarife Uslu (57) ise ikinci doz aşısını olduğunu söyledi.
Normal hayata dönmek için herkesin aşı olması gerektiğini anlatan Uslu, “İkinci doz aşımı oldum. Aşı olalım tabi, herkes aşı olsun ki kalksın bu hastalık da ortadan. Kimse kimseye bulaştırmadan normal hayata dönelim artık” diye konuştu.
Nilüfer Biçergil (44) de yeniden sokak kısıtlamalarını yaşamak istemediğini belirterek, “İkinci doz aşımı olacağım. İlkinde Biontech oldum, ikinciyi de Biontech olacağım. Kesinlikle herkes aşı olmalı. Bunu tartışmanın gereği yok. Vaka sayıları gittikçe artıyor. Eskişehir bu konuda da her zaman olduğu gibi çok bilinçli. Aşılamada ilk sıralardayız ama tüm Türkiye'nin hızlıca aşı olması gerekiyor. Yoksa sonbaharda yine kapanırsak hepimiz için hüsran olacaktır” ifadelerini kullandı.
ESKİŞEHİR, MAVİ LİSTEYE YAKIN <br> <br> Eskişehir'de 531 bin 181 kişi birinci doz, 364 bin 818 kişi ise ikinci doz aşılarını oldu.
Üçüncü doz aşı olanlarla birlikte toplam yapılan aşı sayısı 969 bin 725’e ulaşırken, Eskişehir yüzde 74,9 aşılama oranıyla Türkiye’de Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Amasya’dan sonra en yüksek aşılama seviyesiyle 7’nci sırada yer aldı. Kent, yüzde 75’i aştığında ‘mavi’ listeye katılacak.
Randevu almadan direk mobil aşı standına gittiler: Uzun kuyruk oluştu
Eskişehir'de kurulan mobil stantlarda aşı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, kentteki aşılama oranı 74,9'a yükselerek 'mavi' kentler sınırına ulaştı.
GÜNDEM
Megafonla aşı çağrısı
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Kale Mahallesi'nde kahvenin bir bölümünü aşı standına çeviren görevliler, kayıt yaptıranları aşıladı. Kahvelerdeki aşı çalışmasından sonra sağlık ekipleriyle apartmanlara giren muhtar Murat Aydın, Aşı çalışması ayağınıza geldi. Aşı olun, hep birlikte bu salgını yenelim dedi. Sağlık ekipleri, Aydın'ın da desteğiyle çok sayıda kişinin aşılarını yaptı. Türkiye'de aşılama oranı en düşük iller arasında yer alan Muş'ta sağlık ekipleri, aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Kentin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanları, aşılanan kişi sayısının artırılması için yoğun çaba gösteriyor. Özellikle aşı hizmetini halkın ayağına kadar götüren sağlıkçılar, aşı konusunda tereddüt yaşayanları bilgilendirerek, ikna ediyor.
Kale Mahallesi’ne giden sağlık ekipleri de kahveleri gezerek, aşının önemini anlattı. Muhtar Murat Aydın'ın da destek verdiği sağlıkçılar, bir bölümünü aşı standına çevirdikleri kahvede isteyenleri Covid-19'a karşı aşıladı.
Kahvedeki aşı çalışması sonrası sağlık ekipleri, muhtar eşliğinde apartman önlerinde de aşı standı kurdu. Sağlık ekiplerini bir an olsun yalnız bırakmayan muhtar Murat Aydın, tek tek kapıları çalarak, hane halkını aşı olmaya davet etti. Aydın'ın Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı olmayanlar da bir an önce olsunlar. Bu bir seferberliktir. Aşı kapınıza kadar geldi sözleri üzerine apartman sakinleri, aşı olabilmek için sıraya girdi. Aydın’ın desteğini alan sağlık ekipleri, çok sayıda kişinin önce kaydını ardından aşılarını yaptı.
Aşılama oranı en düşük illerden olan Muş'ta sağlıkçılar kahveleri gezerek aşı yaptı
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği, Türkiye'nin aşılama oranı en düşük illeri arasında olan Muş'ta sağlık ekipleri, kapı kapı, kahve kahve gezerek aşılama yaptı
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