Mobil aşı ekipleri faaliyetlerine devam ediyor: Kahvehanelerde aşı çalışması

Nilüfer Biçergil (44) de yeniden sokak kısıtlamalarını yaşamak istemediğini belirterek, “İkinci doz aşımı olacağım. İlkinde Biontech oldum, ikinciyi de Biontech olacağım. Kesinlikle herkes aşı olmalı. Bunu tartışmanın gereği yok. Vaka sayıları gittikçe artıyor. Eskişehir bu konuda da her zaman olduğu gibi çok bilinçli. Aşılamada ilk sıralardayız ama tüm Türkiye'nin hızlıca aşı olması gerekiyor. Yoksa sonbaharda yine kapanırsak hepimiz için hüsran olacaktır” ifadelerini kullandı.