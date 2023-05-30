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Mobil büfelerle sıcak ikramlar

Kâğıthane Belediyesi, semt pazarlarına ve hastanelere konumlandırdığı mobil büfe araçları ile ilçe sakinlerine ikramlarda bulunuyor.

04:00 . 30/05/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
İstanbul Kâğıthane Belediyesi, vatandaşlar için mobil ikram büfelerinden çay, çorba, kek ve meyve sularını ücretsiz şekilde dağıtıyor.

İstanbul Kâğıthane Belediyesi, vatandaşlar için mobil ikram büfelerinden çay, çorba, kek ve meyve sularını ücretsiz şekilde dağıtıyor.

İstanbul Kâğıthane Belediyesi, semt pazarlarına ve hastanelere konumlandırdığı mobil büfe araçları ile ilçe sakinlerine ikramlarda bulunuyor. Mobil ikram büfeleri; her gün farklı bir pazar yerinde 15.00-18.00 saatleri arasında; 18.00-21.00 saatleri arasında da Seyrantepe Etfal Hastanesi önünde konumlanıyor. Vatandaşlar, belediyenin mobil ikram büfelerinden çay, çorba, kek ve meyve sularını ücretsiz şekilde alıyor. Başkan Mevlüt Öztekin, “Semt pazarlarında ve hastanelerde uzun vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşlarımızın gününü kolaylaştırıyorruz. Görüyoruz ki herkes uygulamadan memnun kaldı” dedi.



#Kağıthane Belediyesi
#Mobil Büfe
#İkram
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