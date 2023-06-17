Moskova ve Kiev’e yeni büyükelçi

Tanju Bilgiç.
Moskova ve Kiev’e yeni büyükelçiler atandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi. 2015’te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019’dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022’den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.
PARİS’E DEMİRER
Fidan’ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı: “Paris Büyükelçiliği’ne Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliği’ne Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliği’ne Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliği’ne Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliği’ne Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliği’ne Nüket Küçükel Ezberci.”