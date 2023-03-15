Moskova’da Suriye masası

Suriye ile normalleşme masası Moskova’da bu kez dörtlü kurulacak. Ankara-Şam normalleşmesinde ilk adım 2022’nin sonlarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve Suriye İstihbarat Başkanı’nın Moskova’da bir araya gelmesiyle atılmıştı. Ancak normalleşme adımı iki ülkeyi de vuran 6 şubat deprem felaketine takılmıştı. Yaklaşık üç ay sonra bu kez normalleşme İran’ın da katılımıyla dörtlü formatta sürecek. Bugün dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla yapılacak görüşmede bir sonraki toplantı olan dışişleri bakanları toplantısının ön hazırlığı yapılacak.