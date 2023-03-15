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Gündem

Moskova’da Suriye masası

Suriye ile normalleşme masasına bu kez dört ülke oturacak Ankara-Şam normalleşmesinde ilk adım 2022’nin sonlarında Moskova'da atılmıştı. Yaklaşık üç ay sonra normalleşme İran’ın da katılımıyla dörtlü formatta sürecek.

Canberk Doğan
04:00 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan 29 Aralık tarihinde Suriye ile normalleşme adımları için Moskova'ya gitmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan 29 Aralık tarihinde Suriye ile normalleşme adımları için Moskova'ya gitmişti.

Suriye ile normalleşme masası Moskova’da bu kez dörtlü kurulacak. Ankara-Şam normalleşmesinde ilk adım 2022’nin sonlarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve Suriye İstihbarat Başkanı’nın Moskova’da bir araya gelmesiyle atılmıştı. Ancak normalleşme adımı iki ülkeyi de vuran 6 şubat deprem felaketine takılmıştı. Yaklaşık üç ay sonra bu kez normalleşme İran’ın da katılımıyla dörtlü formatta sürecek. Bugün dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla yapılacak görüşmede bir sonraki toplantı olan dışişleri bakanları toplantısının ön hazırlığı yapılacak.

BMGK’NIN KARARI GÖRÜŞÜLECEK

Bunun yanı sıra deprem sonrası Türkiye ve Suriye’nin son durumu, terörle mücadele için bölgede alınabilecek tedbirler, Suriye’ye giden deprem yardımları ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının da görüşülmesi bekleniyor.

DÖRTLÜ TOPLANTI İKİ GÜN SÜRECEK

Kaynaklar, “2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimiz biliniyor. Türkiye olarak Suriye muhalefetinin garantörü olduğumuzu ve muhalefetin hakları hilafına hareket etmeyeceğimizi defalarca dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Dörtlü toplantı iki gün sürecek.



#Suriye
#Moskova
#Normalleşme
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Moskova’da Suriye masası
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