|
Reklam
Reklam
Gündem

Moskova’daki Suriye zirvesine İran da katılıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya ve Suriye arasında Moskova’da gelecek hafta yapılması planlanan zirveye İran'ın da katılacağını söyledi. İranlı mevkidaşı Emir Abdullahiyan ile basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Terör ortak problemimiz. Tehdit, hem Irak, hem İran, hem de Türkiye için" dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
03:13 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek hafta Moskova’da Türkiye, Suriye, Rusya ve İran’la 4’lü toplantı yapılacağını belirtti.

İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye’ye planladığı ziyaretin gerçekleştirilmesi için neler yapılabileceğini konuştuklarını ifade etti.

ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

Mevkidaşıyla ikili konular ve bölgesel meseleler başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Yaklaşık iki ay Türkiye’ye gelen doğal gazda bir azalma olmuştu. Şimdi tekrar normale döndü. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Enerji konusunda işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Terörle mücadele, terör ortak problemimiz, tehdit. Bizim için tehdit, hem Irak, İran için, hem de Türkiye için. Terörle mücadelede daha gayretli olmamız gerekiyor.”

İRAN KATILMAK İSTEDİ

Türkiye, Rusya ve Suriye dışişleri bakanları arasında düzenlenmesi planlanan toplantıya ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve Suriye arasında Savunma Bakanları üçlü savunma bakanları toplantısı gerçekleştirildiğini, mevkidaşı Abdullahiyan’ın da bu formata katılmak istediklerini söylediğini hatırlattı. Çavuşoğlu, mevkidaşına İran’ın da bu toplantıya katılmasının hiçbir mahsurunun olmadığı yanıtını verdiklerini belirterek, şu anda Suriye için ayakta kalan tek mekanizmanın Astana formatı olduğunu söyledi.

RUSYA’DAN DAVET ALDIK

Dışişleri bakanları toplantısı için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bunu dörtlü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası dışişleri bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi gelecek hafta için. Bakan yardımcımızı da Moskova’ya göndereceğiz. Bu toplantıya İran tarafı da katılacak. Bu toplantıda dışişleri bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak” diye konuştu. Çavuşoğlu, daha sonraki aşamada herkesin uygun gördüğü bir zamanda dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirilebileceğini belirterek, sözlerini, “Gelecek hafta Moskova’da teknik düzeyde dörtlü bir toplantı için Rusya’dan bir davet aldık. Biz de bu toplantıya katılacağız” diye tamamladı.


Bakan Çavuşoğlu: Kaybedecek vaktimiz yok
Bakan Çavuşoğlu: Kaybedecek vaktimiz yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Sürdürülebilir ve kapsayıcı toparlanma için son "Eylem On Yılı"nda olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kaybedecek vaktimiz yok. Son olarak, kalkınmayı engelleyen kısır döngüleri kırmamız gerekiyor. Küresel ekonomik ve finans sistemi reforme edilmeli. İklim değişikliğiyle mücadele için de yeni yöntemler bulmamız lazım. En az gelişmiş ülkeler iklim değişikliğine sebep olmamalarına rağmen en çok etkilenen ülkeler haline geldi." diye konuştu. Doha Eylem Programı'nın İstanbul Programı'nın taahhütlerini sürdürdüğünü ve dayanıklılık inşası için ümit vadettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, herkesi bu programı benimsemeye ve küresel çaptaki gayretleri arttırmaya davet etti.


#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Hüseyin Emir Abdullahiyan
#İran
30 dakika önce
default-profile-img
Moskova’daki Suriye zirvesine İran da katılıyor
Telafi yaz okulunda
Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayeti
Mehmet Ali Kulat: Halk yüzde 70 oranında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyor
Halk Kemal Bey'in onarabileceğine inanmıyor: Kılıçdaroğlu ve Akşener'in en sık görüştüğü anketçi deprem sonrası vatandaşın eğilimini açıkladı
ÖZET | Tottenham-Milan:0-0
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.