Moskova’daki Suriye zirvesine İran da katılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek hafta Moskova’da Türkiye, Suriye, Rusya ve İran’la 4’lü toplantı yapılacağını belirtti.

İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye’ye planladığı ziyaretin gerçekleştirilmesi için neler yapılabileceğini konuştuklarını ifade etti.

ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

Mevkidaşıyla ikili konular ve bölgesel meseleler başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Yaklaşık iki ay Türkiye’ye gelen doğal gazda bir azalma olmuştu. Şimdi tekrar normale döndü. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Enerji konusunda işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Terörle mücadele, terör ortak problemimiz, tehdit. Bizim için tehdit, hem Irak, İran için, hem de Türkiye için. Terörle mücadelede daha gayretli olmamız gerekiyor.”

İRAN KATILMAK İSTEDİ

Türkiye, Rusya ve Suriye dışişleri bakanları arasında düzenlenmesi planlanan toplantıya ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve Suriye arasında Savunma Bakanları üçlü savunma bakanları toplantısı gerçekleştirildiğini, mevkidaşı Abdullahiyan’ın da bu formata katılmak istediklerini söylediğini hatırlattı. Çavuşoğlu, mevkidaşına İran’ın da bu toplantıya katılmasının hiçbir mahsurunun olmadığı yanıtını verdiklerini belirterek, şu anda Suriye için ayakta kalan tek mekanizmanın Astana formatı olduğunu söyledi.

RUSYA’DAN DAVET ALDIK

Dışişleri bakanları toplantısı için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bunu dörtlü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası dışişleri bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi gelecek hafta için. Bakan yardımcımızı da Moskova’ya göndereceğiz. Bu toplantıya İran tarafı da katılacak. Bu toplantıda dışişleri bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak” diye konuştu. Çavuşoğlu, daha sonraki aşamada herkesin uygun gördüğü bir zamanda dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirilebileceğini belirterek, sözlerini, “Gelecek hafta Moskova’da teknik düzeyde dörtlü bir toplantı için Rusya’dan bir davet aldık. Biz de bu toplantıya katılacağız” diye tamamladı.







