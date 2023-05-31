Moskova’ya ikinci İHA saldırısı

Geçtiğimiz yılın şubat ayında güvenlik kaygılarını öne sürerek Ukrayna’yı işgal eden Rusya, son haftalarda savaşın kendi topraklarına taşınmasının şokunu yaşıyor. Ukrayna sınırındaki Belgorod gibi kentlerde sıklaşan saldırılardan sonra başkent Moskova’da ikinci kez insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. Başkent ve etrafındaki yerleşim yerlerine sürü halinde İHA’larla saldırı düzenlendi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün sabah erken saatlerde gerçekleşen saldırılar sonucunda bazı binalarda hafif hasar meydana geldiğini bildirdi. Rusya Başkanı Vladimir Putin, saldırıları “terör eylemi” olarak değerlendirdi.

Başkentte panik

Şehrin acil durum görevlilerinin olay yerinde olduğunu kaydeden Sobyanin, durum tespiti yapıldığı bilgisini paylaştı. Sobyanin, “Halihazırda kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Lütfen yalnızca resmi kaynaklara güvenin ve doğrulanmamış bilgileri yaymayın” ifadelerini kullandı. Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerine ait olduğunu belirtti. Vorobyev açıklamasında, şunları kaydetti: “Moskova’ya yaklaşırken birkaç İHA düşürüldü. Halktan sakin olmasını rica ediyorum.” Rus haber ajansları, Moskova içerisinde iki farklı caddede bulunan konutlara insansız hava araçlarının isabet ettiğini bildirdi.

En az 25 İHA

İHA’ların isabet ettiği binaların cephelerinde hasar oluştuğu bilgisine yer verilen haberlerde, yaralı ya da ölü olmadığı ifade edildi. İHA’ların nereden geldiğine dair açıklama yapılmadı. Bazı sosyal medya kaynaklarında, şehre 25 İHA saldırısı düzenlendiği ve büyük çoğunluğunun hava savunma sistemleriyle vurulduğu öne sürülerek, İHA’ların bazılarının silahlı olduğu belirtildi. Sosyal medyaya Moskova bölgesinde havada uçan ve vurulan bazı İHA görüntüleri yansıdı.

Prigojin komutanları suçladı

Rus komuta kademesiyle kavgalı olan Wagner Grubu lideri Yevgeni Prigojin ise Moskova’daki İHA saldırısından sonra yine Rus generalleri ve elitleri suçladı. Telegram’dan konuyla ilgili açıklama yapan Wagner lideri, “Niye bu İHA’ların Moskova üzerinde uçmasına izin veriyorsunuz? Sizin Rublyovka’daki evleriniz üzerinde uçsalar kimin umurunda! Sizin evleriniz yansın” şeklinde bir ileti paylaşarak, Moskova’nın lüks Rublyovka semtinde oturan generallere gönderme yaptı. Prigojin, sık sık bu bölgelerde oturan Rus elitleri savaşa yeterince destek vermemekle suçluyor. Rublyovka semti Rus politika, iş ve kültür dünyasından birçok kişiye ev sahipliği yaparken, Rusya Başkanı Vladimir Putin’in resmi konutu da yakınlarda yer alıyor.

Rusya Kiev ve Donetsk’i vurdu

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, Rusların pazartesi gecesi başkent Kiev’e insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediklerini belirterek, Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev’e son 24 saatte 3 kez yoğun hava saldırı gerçekleştirdiğini kaydederek, Kiev hava sahasında 20’den fazla İHA’nın imha edildiğini aktardı. Donetsk’in Ukrayna’nın kontrolündeki bölgesinde yer alan Toretsk kentine de hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Casus balina yeniden görüldü

Norveç’te 2019 yılında görülen ve Rus donanması tarafından eğitilmiş bir “casus” balina olduğu öne sürülen beyaz balina, bu sefer İsveç kıyılarında görüldü. İlk olarak Norveç’in Finnmark bölgesinde keşfedilen balina, pazar günü İsveç’in güneybatı kıyısındaki Hunnebostrand bölgesinde görüldü. Deniz biyoloğu Sebastian Strand, balinanın doğal ortamından hızla uzaklaştığını, bunun nedeninin ise bilinmediğini belirtti. Strand, “Onu bir eş bulmaya iten hormonlar olabilir. Ya da -beyaz balinalar çok sosyal bir tür olduğu için- yalnızlık olabilir.” dedi. Söz konusu balina Norveç’te ilk ortaya çıktığında, Norveç Balıkçılık Müdürlüğü’nden deniz biyologları, ona bağlı insan yapımı bir kemer bulmuştu.











