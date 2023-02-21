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MSB acı haberi duyurdu: Hastanede şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada askeri araç kazası sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar'ın şehit olduğu bildirildi.

17:05 . 21/02/2023 Salı
DHA
Arşiv

Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada
"29 Aralık 2022 tarihinde Iğdır’da meydana gelen askeri araç kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur."
denildi.
#MSB
#şehit
#Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar
26 dakika önce
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MSB acı haberi duyurdu: Hastanede şehit oldu
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