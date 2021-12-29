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ANKARA

MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG’li teröristlere karşılık verildiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi, araçları imha edildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi."

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