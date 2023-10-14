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MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Muhammed Emre Kömürcü
18:25 . 14/10/2023 samedi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlı ve etkin bir şekilde devam ettiğinin vurgusu yapıldı. Paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Bakanlık paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.''


#Pençe-Kilit Operasyonu
#Irak
#MSB
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