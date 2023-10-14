MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlı ve etkin bir şekilde devam ettiğinin vurgusu yapıldı. Paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.