MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlı ve etkin bir şekilde devam ettiğinin vurgusu yapıldı. Paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.''