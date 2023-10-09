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MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak derhal hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin şehit olduğu duyuruldu.

Muhammed Emre Kömürcü
23:25 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Kahraman silah arkadaşımız, 9 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim'' ifadelerine yer verildi.



''Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 09 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.''


#MSB
#şehit
#Uzman Çavuş
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