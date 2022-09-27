MSB duyurdu: PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.#MSB pic.twitter.com/Rdbtk5R27V — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2022