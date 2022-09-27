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ANKARA

MSB duyurdu: PKK'ya bir darbe daha

MSB: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: PKKya bir darbe daha
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

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