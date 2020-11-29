MSB duyurdu: Teröristlere büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.