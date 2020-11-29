MSB duyurdu: Teröristlere büyük darbe

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.