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POLİTİKA

MSB duyurdu: Teröristlere büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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