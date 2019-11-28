Gündem Akçakaledeki hudut karakoluna havan saldırısı 2 askerimiz şehit oldu
ŞANLIURFA

MSB: Hudut karakoluna havanlı saldırıda 2 askeriz şehit oldu

Akçakale'deki hudut karakoluna havan saldırısı: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Akçakale'deki bir hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

MSB'den yapılan açıklamada, dün Akçakale'de bir hudut karakoluna havan saldırısı yapıldığı belirtildi.

Saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtalarıyla derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Hakkari'den acı haber: 2 jandarma şehit oldu
GÜNDEM
Hakkari'den acı haber: 2 jandarma şehit oldu

Şehadet haberi Balıkesir'e ulaştı

Balıkesirli Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, Şanlıurfa’da şehit düştü.

İHA
Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "27.11.2019 günü Şanlıurfa ili Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edilmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur. Şehidimizin İlimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta Şehidimiz Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin olmak üzere bütün Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

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