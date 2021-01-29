Gündem MSB paylaştı Dondurucu soğukta komandolara zorlu eğitim
ANKARA

MSB paylaştı: Dondurucu soğukta komandolara zorlu eğitim

Milli Savunma Bakanlığı, 'şiddetli soğuklarda barınma eğitimi'nden fotoğraflar paylaştı. Paylaşılan karelerde komandoların 'hakkı ödenmez' dedirten, kardan sığınaklarda ihtiyaçlarını karşıladığı görüntüler binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB, 'şiddetli soğuklarda barınma eğitimi'nden fotoğraflar paylaştı.
MSB, 'şiddetli soğuklarda barınma eğitimi'nden fotoğraflar paylaştı.

Türk askerinin terörle mücadelesi kar kış demeden, dondurucu soğuklarda da devam ediyor. 4 binden fazla personelin katıldığı Eren-4 ve Eren-5 operasyonları karlı dağlarda yeni başlamışken, operasyonlarda yer almak için sıra bekleyen diğer personel ise eğitimde.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkâri’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı personelinin “Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi” yaptığını duyurdu.

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Eğitimin başarıyla tamamlandığını belirten bir sosyal medya paylaşımı yapan MSB, paylaşımda eğitime katılan kahraman komandoların da fotoğraflarına yer verdi.

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"Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran komandolarımız"

MSB'nin Twiter hesabından paylaşılan fotoğraflara şu not düşüldü: "Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran Komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor. Hakkâri’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli Komandolarımız, “Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi”ni başarıyla gerçekleştirdi." notuyla paylaşıldı.

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