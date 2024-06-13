MSB resmen duyurdu: F-16'lar için imzalar atıldı

MSB kaynakları, ABD'den F-16 tedariği konusunda açıklama yaptı. MSB kaynakları; sözleşmelerin imzalandığını, çalışmaların heyetler arasında sürdüğünü ifade etti.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.
"Yurt içinde gördüğü her yabancıyı hudutlardan yasa dışı yollarla ülkemize gelmiş zanneden veya kasıtlı olarak bu algıyı oluşturmaya çalışanlar, en büyük saygısızlığı büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sınırlarımızı koruyan 60 bin Mehmetçiğimize yapmakta ve Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmaktadır. Sınırlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."
Bölgesel ve küresel barışa katkı
Tuğamiral Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi heyetinin, 7 Haziran'da Yunanistan Milli Savunma Koleji'ni ziyaret ettiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, önemli bir adım olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Aktürk, şöyle konuştu:
Aktürk, TCG Nusret müze gemisinin, deniz müzeleri ile Türk deniz tarihinin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında 20 Nisan'da başladığı Ege ve Akdeniz liman ziyaretlerini 8 Haziran'da Ayvalık liman ziyaretiyle tamamladığını söyledi. Bu kapsamda 16 liman ziyareti gerçekleştiren gemiyi yaklaşık 34 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Aktürk, "Gemimize yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
Pakistan Deniz Kuvvetleri için ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ilk gemisi Babur korvetinin, 28 Mayıs-6 Haziran'da Gölcük liman ziyareti ve eğitimlerini gerçekleştirdiğini hatırlatan Aktürk, Babur korvetinin bunun ardından 10-11 Haziran'da düzenlenen Turgutreis-9 Tatbikatı'na katıldığını aktardı.
Tuğamiral Aktürk, 39'uncu Yıl Amiral Kupası İstanbul Boğaz Komutanlığı Etabı Yat Yarışı'nda IRC-4 kategorisinde birinci olan Donanma Komutanlığı Yat Takımı ile Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Savunma sanayisi
Aktürk, yerli ve milli ve savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam edildiğini belirtti. Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden 6 denizaltının üçüncüsü olan TCG Muratreis'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza 7 Haziran'da çekildiğini bildirdi.