MSB: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hâle getirdi."
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AI1rkISK0B
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AI1rkISK0B— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2021