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MSB'den Balıkesir ve İzmir'deki orman yangınıyla mücadeleye havadan destek

MSB'den Balıkesir ve İzmir'deki orman yangınıyla mücadeleye havadan destek

00:4828/06/2025, Cumartesi
AA
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MSB, helikopterlerin 65 sorti yaparak havadan etkili bir şekilde müdahale ettiğini kaydetti.
MSB, helikopterlerin 65 sorti yaparak havadan etkili bir şekilde müdahale ettiğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir ile İzmir'de çıkan orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalara beş helikopterle destek verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 5 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ait görüntülere de yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına 5 helikopterimiz ile 65 sorti yaparak havadan etkili bir şekilde müdahale ettik."



#Balıkesir
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